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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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"Вы видели заявления европейский политиков? Они в шоке", - прокомментировал Зеленский мнение Европы о Порошенко

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

"Вы видели заявления европейский политиков? Они в шоке", - прокомментировал Зеленский мнение Европы о Порошенко
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что европейские политики и СМИ шокированы поведением Петра Порошенко. Зеленский считает большой ошибкой своего предшественника стремление стать лидером нового "Майдана".

Видеозапись обращения Зеленского, в которой он рассуждает о Порошенко и об отношении к нему европейских политиков, размещена на странице офиса украинского президента в Facebook, - сообщает РИА Новости.

Он призвал обратить внимание на заявления и президента Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских СМИ. "Они в шоке, потому что риторика Порошенко меняется так же, как и его статус", - высказал мнение Зеленский.
По его мнению, Порошенко "единственное, что забывает, что он уже не президент, — не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит".

 

ИЧ

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