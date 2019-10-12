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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат
фото: pixabay.com

Минобороны Турции заявило, что турецкие военные обстреливали боевиков, а не американских солдат в Сирии.
В Сирии американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира".

Взрыв произошел рядом с наблюдательным постом США в районе города Кобани.  По данным издания  Newsweek, под атаку попали силы спецназначения армии США, а целью обстрела были подразделения курдов, поддерживаемые Вашингтоном. Обстрел был таким сильным, что американские военные могли открыть ответный огонь.

В Минобороны Турции объяснили, что предприняли все необходимые меры, чтобы военная база США не пострадала в результате обстрела позиций курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган два дня назад объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии. По данным турецких властей, действия их армии направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". (ИГ в России запрещена).

По данным  Минобороны Турции, с начала военной операции на севере Сирии ликвидировано 415 боевиков.

ИЧ

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Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

Минобороны Турции заявило, что турецкие военные обстреливали боевиков, а не американских солдат в Сирии. В САР американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира".

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