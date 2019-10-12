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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Ответственность за взрыв на маршруте российской военной полиции в Сирии взяла ИГ

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Ответственность за взрыв на маршруте российской военной полиции в Сирии взяла ИГ
фото: pixabay.com

Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".  (ИГ в России запрещена).

В субботу, 12 октября, об ответственности ИГ сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий информационную активность террористов.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на маршруте патрулирования российских военных в сирийской провинции Деръа сработала самодельная бомба. В результате  взрыва никто не пострадал.  Когда на место происшествия прибыли сотрудники органов безопасности САР, прогремел второй взрыв, в результате которого двое из них получили легкие ранения.

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Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции…

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