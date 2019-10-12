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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Соратник Юлии Тимошенко оценил ключевую ошибку Зеленского

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Соратник Юлии Тимошенко оценил ключевую ошибку Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина", соратник Юлии Тимошенко Сергей Власенко назвал главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского.  Власенко сравнил Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко. По его мнению, Зеленский повторяет ошибку Порошенко. 

Нардеп считает, что "ключевая стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка и президента Зеленского – это тезис о безальтернативности минских соглашений.

Как отметил Сергей Власенко, Зеленский  говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий". В интервью телеканалу NewsOne нардеп сказал, что для разрешения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры, - передает РИА Новости.

Зеленский ранее заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями.

ИЧ

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