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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Министр благосостояния Латвии опубликовала пикантное фото

, 23:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», ]

Министр благосостояния Латвии опубликовала пикантное фото
Министр благосостояния Латвии Рамоне Петравиче, press.lv

Латвийские СМИ облетело фото министра благосостояния Латвии Рамоне Петравиче. Все бы ничего, но уж фото оказалось несколько откровенным. Конечно, г-жа Петравиче женщина красивая, но «вываливать», простите, на всеобщее обозрение телеса… Не совсем «по статусу».

Специалист по этикету, экс-дипломат Айя Страутмане считает, что министру благосостояния Латвии стоило быть более дальновидной и не публиковать откровенные фото.

«Извините, но она же не работала уборщицей. Она имела уже какой-то статус. Она что, не может на себя в зеркало посмотреть? Как-то смешно. Наверное, у человека психологические проблемы. Даже детей с детства нужно учить – ты никогда не знаешь, кем станешь. Не надо ничего никуда выкладывать. Особенно в молодости», - высказалась г-жа Страутмане.

Видимо, г-жа министр имеет определенные проблемы с этикетом. Но и это не самое страшное: главное – забота о благосостоянии латвийцев! Заботу же не все жители Латвии ощутили на себе…

Комментарии латвийцев.

Вера: «Ну она отличилась! Украла пособия у безработных и не повысила минимальный доход на обещанную сумму. Разве мало для отставки?»

Сергей: «А я ничему не удивляюсь. За 30 лет независимости, кто был у власти? Жулье, фашисты, простите, дебилы! Чему тут удивляться? Кому тут удивляться? Противно!»

Алекс: «Видимо, с мозгами проблема. Это видно по состоянию объекта, которым она руководит».

Совсем недавно министр благосостояния стала «предметом насмешек»: на официальных мероприятиях в зарубежных поездках г-жа Петравиче так «выступала», говоря на английском, что ее с трудом могли понять! Но дело и не в этом: видимо, простите, мозгов не надо, когда есть грудь! Министр благосостояния это постоянно доказывает!

 