Министр благосостояния Латвии опубликовала пикантное фото

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11 октября 2019, 23:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Министр благосостояния Латвии Рамоне Петравиче, press.lv

Латвийские СМИ облетело фото министра благосостояния Латвии Рамоне Петравиче. Все бы ничего, но уж фото оказалось несколько откровенным. Конечно, г-жа Петравиче женщина красивая, но «вываливать», простите, на всеобщее обозрение телеса… Не совсем «по статусу».

Специалист по этикету, экс-дипломат Айя Страутмане считает, что министру благосостояния Латвии стоило быть более дальновидной и не публиковать откровенные фото.

«Извините, но она же не работала уборщицей. Она имела уже какой-то статус. Она что, не может на себя в зеркало посмотреть? Как-то смешно. Наверное, у человека психологические проблемы. Даже детей с детства нужно учить – ты никогда не знаешь, кем станешь. Не надо ничего никуда выкладывать. Особенно в молодости», - высказалась г-жа Страутмане.

Видимо, г-жа министр имеет определенные проблемы с этикетом. Но и это не самое страшное: главное – забота о благосостоянии латвийцев! Заботу же не все жители Латвии ощутили на себе…

Комментарии латвийцев.

Вера: «Ну она отличилась! Украла пособия у безработных и не повысила минимальный доход на обещанную сумму. Разве мало для отставки?»

Сергей: «А я ничему не удивляюсь. За 30 лет независимости, кто был у власти? Жулье, фашисты, простите, дебилы! Чему тут удивляться? Кому тут удивляться? Противно!»

Алекс: «Видимо, с мозгами проблема. Это видно по состоянию объекта, которым она руководит».

Совсем недавно министр благосостояния стала «предметом насмешек»: на официальных мероприятиях в зарубежных поездках г-жа Петравиче так «выступала», говоря на английском, что ее с трудом могли понять! Но дело и не в этом: видимо, простите, мозгов не надо, когда есть грудь! Министр благосостояния это постоянно доказывает!