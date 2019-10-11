Трамп позволил Минфину США вводить санкции в отношении Турции

Вечером в пятницу, 11 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставил Министерству финансов страны полномочия вводить санкции в отношении правительства Турции.

Соответствующую новость озвучил министр финансов США Стивен Мнучин в рамках своего выступления перед журналистами в Белом доме.

Подчеркивается, что американские санкции в отношении Турции могут быть "очень мощными" и способны полностью разрушить турецкую экономику. Мнучин выразил надежду на то, что Вашингтону не придется прибегать к данному шагу, передает сегодня ТАСС.