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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Трамп позволил Минфину США вводить санкции в отношении Турции

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп позволил Минфину США вводить санкции в отношении Турции
фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 11 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставил Министерству финансов страны полномочия вводить санкции в отношении правительства Турции.

Соответствующую новость озвучил министр финансов США Стивен Мнучин в рамках своего выступления перед журналистами в Белом доме.

Подчеркивается, что американские санкции в отношении Турции могут быть "очень мощными" и способны полностью разрушить турецкую экономику. Мнучин выразил надежду на то, что Вашингтону не придется прибегать к данному шагу, передает сегодня ТАСС.

ЕТ

//картина дня

Вечером в пятницу, 11 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставил Министерству финансов страны полномочия вводить санкции в отношении правительства Турции.

Вечером в пятницу, 11 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставил…

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