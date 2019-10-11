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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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СМИ: мать герцогини Кейт не дает принцу Чарльзу общаться со старшим внуком

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: мать герцогини Кейт не дает принцу Чарльзу общаться со старшим внуком
Фото: Instagram

В СМИ появилась информация о том, что мать герцогини Кембриджской не позволяет британскому принцу Чарльзу общаться со старшим внуком. Согласно последним данным, Кэрол Миддлтон решает в семье многое.

Источник утверждает, что 70-летний принц Чарльз жаловался своим приятелям на мать герцогини Кэтрин, утверждая, что она "добилась своего".

Издание International Business Times уверяет, что Кэрол Миддлтон буквально заведует распорядком дня маленького принца Джорджа, вследствие чего в графике ребенка нет времени для дедушки. Более того, инсайдеры уверяют, что иногда мать Кейт ведет себя так, будто она "королева".

Семья монархов не комментирует слухи, которые появляются в СМИ, поэтому подтверждения этой информации не поступало.

ЕТ

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