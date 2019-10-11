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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

СМИ: восемь человек погибли в Турции при обстреле с сирийской территории

, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: восемь человек погибли в Турции при обстреле с сирийской территории
фото: pixabay.com
Вечером в пятницу в СМИ появилась информация о том, что 8 мирных жителей погибли и 35 получили ранения в районе Нусайбин турецкой провинции Мардин при обстреле со стороны курдских формирований из Сирии.
 
Соответствующие данные сегодня предоставило турецкое информационное агентство Anadolu.
 
Напомним, ранее с территории Сирии велся минометный обстрел по приграничному городу Суруч, который расположен в Турции в провинции Шанлыурфа. Из-за разрыва минометных снарядов неподалеку от жилых кварталов погибли два мирных жителя, а еще двое пострадали.
 
Напомним, 9 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии с целью создания зоны безопасности.
ЕТ

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