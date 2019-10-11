Сто тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за природных пожаров

В Калифорнии примерно 100 тысяч человек были эвакуированы из-за природных пожаров. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 11 октября, отделение полиции Лос-Анджелеса в соцсети.

В правоохранительных службах отметили, что к настоящему моменту огонь уничтожил почти две тысячи гектаров на территории штата. Эвакуировать пришлось не менее 25 тысяч домов.