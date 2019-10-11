//В мире 13+
Сто тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за природных пожаров
11 октября 2019, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
11 октября 2019, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фундаментальная наука российской же власти не нужна. В 2024 году можно будет гулять на поминках. Государственные академии наук в России влачат жалкое…
Глава Министерства обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в пятницу, 11 октября, заявила, что остановить "Северный…
Политика
Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР, рассказал представитель ведомства Эдуард Басурин.
Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась…
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Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
Внезапно нагрянувшие на Центральную Россию холода заставили вспомнить…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Общество
Это одна из самых удивительных историй в летописи покорений Эвереста. В 1999-м 63-летний Борис Коршунов шел на рекорд – мог стать самым возрастным…
Наталья Лесниковская родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Братья Карамазовы», «Золото Трои», «Ловушка»…
Ясновидящая Ванга в свое время сделала прогноз о том, что в XXII столетии люди повстречаются с инопланетянами. Такое утверждение содержится…
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в минских соглашениях может…
Ученые установили происхождение 18-метрового монстра из реки Янцзы
Вечером в пятницу, 11 октября, в некоторых средствах массовой информации появились данные о том, что властям Соединенных Штатов Америки и Китая удалось достичь частичного…
На Волгоградском проспекте в Москве в пятницу мужчина, "вооруженный" аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк. Уточняется, что злоумышленнику не удалось довести…
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, почему решил покинуть пост главы государства. Во главе страны Назарбаев провёл без малого тридцать лет.
В Калифорнии примерно 100 тысяч человек были эвакуированы из-за природных пожаров. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 11 октября, отделение полиции…
Эндокринологи рассказали, какие признаки свидетельствуют о развитии у человека сахарного диабета. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад…
В пятницу, 11 октября, в Белом доме официально подтвердили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул на пост посла страны в России первого…
Происшествия
В пятницу, 11 октября, в Кировском районе Санкт-Петербурга трамвай сбил человека. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники отдела пропаганды УГИБДД…
Общество
В российском правительстве разработали новый проект постановления, согласно которому в подвалах многоквартирных домов должны быть открыты окна. Это делается для того…
Эксперты, занимающиеся толкованием пророчеств французского астролога Нострадамуса, расшифровали его предсказание об уничтожении Соединенных Штатов. Об этом говорится…
Пентагон вечером в пятницу, 11 октября, подтвердил, что власти Соединенных Штатов Америки приняли решение отправить дополнительно три тысячи военнослужащих на территорию…
В Челябинске двое несовершеннолетних до смерти избили незнакомого мужчину. В региональном следственном управлении рассказали, что по факту случившегося возбуждено…
Шоу-бизнес
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным. Соответствующие данные ранее предоставил…
После трагедии в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», унесшей жизни четырех школьников, госинспекция РФ по пожарному надзору провела…
Эксперт Руслан Бортник рассказал, сколько человек нужно вывести на улицы устроителям нового Майдана, чтобы свергнуть Владимира Зеленского. Точка зрения аналитика…
Вечером в пятницу, 11 октября, стало известно, что поезда на кольцевой линии Московского метрополитена идут с увеличенными интервалами. Об этом пассажиров столичной…
Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 11 октября, выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова, который ушел из жизни…
Кардиологи, работающие в США, рассказали, какие напитки лучше других помогают в борьбе с гипертонией. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся…
Народный художник России Салават Щербаков полюбил самбо ещё с детских лет. Как признаётся сам скульптор, если бы не искусство, то стал бы тренером. Однако со спортом…
Российский учёные из ТюмГУ вместе с иностранными коллегами определили, по каким критериям люди выбирают свою «вторую половинку». Оказалось, что требования отличаются…
Ученые из Университета Данди провели исследование и выяснили, что продолжительное рукопожатие способно вызвать чувство тревоги. Оно также может негативно сказаться…
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк вечером в пятницу, 11 октября, прокомментировали данные о ее предкоматозном состоянии. Подобные новости ранее опубликовали некоторые…
Российский министр финансов Антон Силуанов призвал студентов не искать временные подработки, а открывать свой бизнес. При этом он отметил, что при этом нельзя забывать…
Крёстный девятилетней девочки, тело которое обнаружили в Саратове, рассказал, что она была активным и жизнерадостным ребенком с волевым характером. По словам мужчины…
Эксперт по британскому королевскому семейству Гордон Райнер раскрыл маленький секрет Елизаветы II. Оказалось, что у королевы Великобритании есть одна привычка, которая…
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал убийство девятилетнего ребёнка в Саратове и рассказал о своём отношении к смертной казни.
Андрей Галин, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, рассказал, как определить рак в домашних условиях. Данная тема была поднята в ходе интервью…
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Ашхабаде рассказал, на ком лежит ответственность за установление мира на Украине.
На пешеходном переходе в Нижнем Новгороде иномарка сбила четырнадцатилетнего подростка и пожилую женщину. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе…
По уши в грязи. В социальных сетях появились фото торжественного открытия центральной дороги в одной из деревень. Пользователей удивило отсутствие того, чего открывают.
Российские СМИ лидируют в рейтинге недоверия на Украине. Опрос провели украинские социологи. Согласно опросу, российским СМИ не доверяют 65,3 процента украинцев. Из них…
Жаркое из блогов
10 октября Владимир Зеленский давал не просто большую — огромную пресс-конференцию, в которой попытался ответить на все вопросы, волнующие местное общество. Желание…
Ночевал ли у вас кто-либо в ночь с 3 на 4 октября?. Этот вопрос был включен с список других вопросов переписи населения, которая проходит сейчас в Белоруссии…
В пятницу, 11 октября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках разговора с корреспондентом телеканала NTV высказался о возможности…
Возвращение республик Донбасса в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для населения региона. Такую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший…
Житель деревни Гесикан в Индонезии вернулся домой через семь часов после собственных похорон. Ранее в местных СМИ сообщалось, что в ходе дорожно-транспортного…
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть. Эксперт напомнил людям, мечтающим избавиться от лишних килограммов…
Специалисты из журнала Forbes опубликовали рейтинг российских городов, которые за последнее десятилетие совершили серьезный скачок в качестве жизни, культуре…
Банк России в пятницу, 11 октября, сообщил, что внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября составил 471,6 млрд долларов, увеличившись на 3,7 процента…
Обозначены симптомы, которые свидетельствуют о приближении сердечного приступа. Соответствующую информацию огласили специалисты в сфере кардиологии, говорится в материале…
В Народной милиции ДНР раскрыли подробности произошедшего минувшей ночью боестолкновения между представителями полка «Азов» (запрещенная в России организация)…
В пятницу, 11 октября, NASA выразило соболезнования в связи с кончиной легендарного космонавта Алексея Леонова. Соответствующее заявление было опубликовано ранее сегодня…
В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине. Соответствующую информацию сегодня предоставил пресс-секретарь…
Светлану Прокопьеву судят за оправдание терроризма из-за её высказывания в эфире радио. Александру Левину дали два года условно за то, что он смотрел трансляцию митингов…
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в пятницу, 11 октября, заявила, что восстановить заблокированный аккаунт в Instagram, созданный ранее пользователями в поддержку…
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что займётся вопросом территориальной принадлежности Крымского полуострова сразу после урегулирования конфликта в Донбассе.
Телеведущая канала «Россия-1» Ольга Скабеева парировала президенту Украины. Накануне тот назвал ее опасной.
В одном из торговых центров в центре Манчестера ножевые ранения получили пять человек. Служба "скорой помощи" северо-западного региона в пятницу, 11 октября, сообщила…