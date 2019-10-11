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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Сто тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за природных пожаров

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Сто тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за природных пожаров
фото: pixabay.com
В Калифорнии примерно 100 тысяч человек были эвакуированы из-за природных пожаров. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 11 октября, отделение полиции Лос-Анджелеса в соцсети.
 
В правоохранительных службах отметили, что к настоящему моменту огонь уничтожил почти две тысячи гектаров на территории штата. Эвакуировать пришлось не менее 25 тысяч домов.
 
Как уточнили сегодня в полиции Калифорнии в социальной сети Twitter, для размещения эвакуированных жителей и их небольших домашних животных были оперативно созданы четыре эвакуационных центра.
ЕТ

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