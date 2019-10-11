Назарбаев рассказал, почему покинул пост президента Казахстана

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11 октября 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, почему решил покинуть пост главы государства. Во главе страны Назарбаев провёл без малого тридцать лет.

По его словам, страна нуждалась в новых людях и изменениях. Назарбаев заявил, что некоторая часть населения могла устать от одного человека во главе страны. Также он отметил, что не жалеет о том, что его преемником стал Касым-Жомарт Токаев, передаёт РИА Новости.

«Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг», - сказал Назарбаев.