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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Пентагон подтвердил отправку 3000 американских военных в Саудовскую Аравию

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон подтвердил отправку 3000 американских военных в Саудовскую Аравию
фото: pixabay.com

Пентагон вечером в пятницу, 11 октября, подтвердил, что власти Соединенных Штатов Америки приняли решение отправить дополнительно три тысячи военнослужащих на территорию Саудовской Аравии.

Соответствующую информацию предоставило сегодня информационное агентство, AFP.

Напомним, в конце сентября текущего года сообщалось, что США намерены дополнительно разместить в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также примерно 200 военных. Предполагалось, что Пентагон принял такое решение после атак на нефтяные объекты страны 14 сентября.

ЕТ

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