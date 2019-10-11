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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Достаточное для свержения Зеленского число бунтовщиков определили на Украине

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Достаточное для свержения Зеленского число бунтовщиков определили на Украине
фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Руслан Бортник, украинский политический эксперт, рассказал, сколько человек нужно вывести на улицы устроителям нового Майдана, чтобы отстранить от власти президента Владимира Зеленского. Точка зрения аналитика приведена в заметке, появившейся в русскоязычном интернет-сегменте.

В ДНР узнали о подготовке в городах Украины боевых групп для свержения Зеленского

В ДНР узнали о подготовке в городах Украины боевых групп для свержения Зеленского

По словам Бортника, для организации эффективной протестной кампании противникам главы государства хватит пятидесяти тысяч «мотивированных» и «заряженных» людей. В случае начала нового Майдана власть простоит неделю, после чего упадет, так как защищать ее некому, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что в Донецке узнали о подготовке в украинских городах боевых групп для свержения Зеленского.

 

ДЦ

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Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР, рассказал представитель ведомства Эдуард Басурин.

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась…

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