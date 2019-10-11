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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Столтенберг высказался о возможности исключения Турции из НАТО

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Столтенберг высказался о возможности исключения Турции из НАТО
фото: pixabay.com
В пятницу, 11 октября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках разговора с корреспондентом телеканала NTV высказался о возможности исключения Турции из НАТО.
 
Столтенберг заявил, что об исключении Турции из альянса речи не идет. Генсек НАТО подчеркнул, что члены организации могут высказывать собственное мнение, между ними могут возникать различные разногласия, однако это не мешает Североатлантическому альянсу быть эффективным, уточняет NTV.
 
Йенс Столтенберг также заметил, что среди членов НАТО в настоящий момент нет единства по поводу ситуации в Сирии.
ЕТ

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