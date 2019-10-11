Опасные для Донбасса последствия возвращения на Украину предрек экс-министр ДНР

//В мире 13+

11 октября 2019, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение республик Донбасса в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для населения региона. Такую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.

Согласно прогнозу Стрелкова, воссоединение с Украиной «обернется геноцидом, и не только культурным». Против местного населения развяжут репрессии, сотни тысяч людей будут вынуждены убежать в Россию, заявил экс-министр в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции ДНР узнали о подготовке в украинских городах боевых групп националистов для свержения президента Владимира Зеленского.