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11 октября 2019, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Житель деревни Гесикан в Индонезии вернулся домой через семь часов после собственных похорон. Ранее в местных СМИ сообщалось, что в ходе дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина без документов.

Тело погибшего мотоциклиста не смогли опознать из-за многочисленных ранений и увечий. Впоследствии полиция установила личность хозяина транспортного средства. Правоохранители решили, что именно он разбился в ходе аварии, передает издание Asia One.

Тело было передано родственникам, которые также не смогли определить, действительно ли это их близкий человек. Мужчину было решено похоронить. Через семь часов "погибший" вернулся домой и сообщил, что занял деньги у некого Вариима и оставил ему свой мотоцикл в качестве залога. Вероятнее всего, скончался именно Вариим.