В ДНР узнали о подготовке в городах Украины боевых групп для свержения Зеленского

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11 октября 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Str / globallookpress.com

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР, рассказал на сегодняшнем брифинге представитель ведомства Эдуард Басурин.

По словам Басурина, ультраправые силы, которых финансируют сторонники бывшего главы государства Петра Порошенко, занимаются формированием и вооружением подпольных ячеек по всей стране. На данный момент приступили к подготовке боевые группы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове и Львове, отметил спикер Народной милиции.

Ранее в пятницу в ДНР раскрыли детали ночного боя между националистами и украинскими военными на подходе к передовой в Донбассе.