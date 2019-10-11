Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В ДНР узнали о подготовке в городах Украины боевых групп для свержения Зеленского

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР узнали о подготовке в городах Украины боевых групп для свержения Зеленского
фото: Str / globallookpress.com

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР, рассказал на сегодняшнем брифинге представитель ведомства Эдуард Басурин.

Раскрыты детали обернувшегося потерями боя «Азова» с ВСУ на подходе к передовой в Донбассе

Раскрыты детали обернувшегося потерями боя «Азова» с ВСУ на подходе к передовой в Донбассе

По словам Басурина, ультраправые силы, которых финансируют сторонники бывшего главы государства Петра Порошенко, занимаются формированием и вооружением подпольных ячеек по всей стране. На данный момент приступили к подготовке боевые группы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове и Львове, отметил спикер Народной милиции.

Ранее в пятницу в ДНР раскрыли детали ночного боя между националистами и украинскими военными на подходе к передовой в Донбассе.

 

ДЦ

//картина дня

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР, рассказал представитель ведомства Эдуард Басурин.

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан