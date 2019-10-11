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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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NASA выразило соболезнования в связи с кончиной Алексея Леонова

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

NASA выразило соболезнования в связи с кончиной Алексея Леонова
фото: ARCHIVE/Polska Agencja Prasowa
В пятницу, 11 октября, NASA выразило соболезнования в связи с кончиной легендарного космонавта Алексея Леонова. Соответствующее заявление было опубликовано ранее сегодня на страничке агентства в соцсети.
 
В NASA подчеркнули, что опечалены смертью легендарного космонавта Алексея Леонова, ставшего первым человеком, который побывал в открытом космосе 18 марта 1965 года. На страничке агентства в Twitter подчеркивается, что отважный выход космонавта в безвоздушное пространство положил начало долгой истории деятельности в открытом космосе.
 
Напомним, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер сегодня в Москве в возрасте 85 лет.
ЕТ

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