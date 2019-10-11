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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Раскрыты детали обернувшегося потерями боя «Азова» с ВСУ на подходе к передовой в Донбассе

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыты детали обернувшегося потерями боя «Азова» с ВСУ на подходе к передовой в Донбассе
фото: Str / globallookpress.com

В Народной милиции ДНР раскрыли подробности произошедшего минувшей ночью на подходе к передовой в Донбассе боестолкновения между представителями полка «Азов» (запрещенная в России организация) и военнослужащими Вооруженных сил Украины.

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Генерал раскрыл выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Как рассказал на сегодняшнем брифинге спикер Народной милиции Эдуард Басурин, к перестрелке привела попытка националистов прорваться через блокпост, расположенный в районе села Новогнатовка. В результате боя полк потерял убитым одного человека, еще двое получили ранения. Со стороны ВСУ погибли трое военных, двое ранены.

Ранее в пятницу сообщалось, что герой России Сергей Липовой раскрыл выгоду Киева от продолжения конфликта на территории Донбасса.

 

ДЦ

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