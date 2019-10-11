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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский заверил, что не забудет про Крым

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский заверил, что не забудет про Крым
Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что займётся вопросом территориальной принадлежности Крымского полуострова сразу после урегулирования конфликта в Донбассе.

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Зеленский отметил, что возвращение полуострова станет «следующим вызовом» для Киева сразу после разрешения ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал 11 октября в преддверии Дня защитника Украины, передаёт regnum.ru.

Также президент подчеркнул, что в вопросах Донбасса Украина не станет жертвовать своими национальными интересами. По словам главы страны, за время проведения всех переговоров у него началась «аллергия на слово «капитуляция».

АБ

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