Латвия «попала» под санкции США

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11 октября 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

С 18 октября 2019 года США вводят экономические санкции против Евросоюза в размере 6, 8 миллиарда евро в год – таков объем дополнительных поборов, которыми обложат экспортируемые из ЕС товары.

Кого коснутся данные санкции США?

Главный «удар» примет на себя европейская компания Airbus. Также санкции затронут ряд производителей продовольственной продукции в Латвии. 480 тысяч в год – таков предполагаемый ущерб Латвии от США.

Как санкции могут коснуться простых латвийцев?

Комментирует латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Что тут можно сказать? «Терпеть» надо! Как г-н Трамп сказал, то так и делать! Ни единой картошки с латвийских полей в Америку! Никаких митингов! Как велит Трамп! Слушать американского гражданина г-на Кариньша, премьера Латвии! А если серьезно… Естественно, что пояса потуже затяните, господа латвийцы!»

Кстати, сумма предположительно будет больше! Если учесть, что латвийская национальная компания airBaltic недавно начала сотрудничать с европейской компанией Airbus, то сумма от санкций увеличится. Дело в том, что детали от самолета Airbus производят и в США. Есть такое мнение, что стоимость на рейсы латвийской авиакомпании будет золотой! Лучше уж летать иными авиакомпаниями….Так дешевле, надежнее, удобно. А вдруг США детали от самолета Латвии не продаст?