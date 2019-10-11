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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В торговом центре Манчестера ранили ножом пять человек

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

В торговом центре Манчестера ранили ножом пять человек
фото: pixabay.com
В одном из торговых центров в центре Манчестера ножевые ранения получили пять человек. Служба "скорой помощи" северо-западного региона в пятницу, 11 октября, сообщила о госпитализации пострадавших.
 
Подчеркивается, что в настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Информации о том, в каком состоянии находятся граждане, получившие ранения, пока не поступало.
 
Как уточняет сегодня РИА "Новости", ранее полиция Большого Манчестера предоставила данные о задержании по подозрению в серьезном правонарушении мужчины старше 40 лет.
ЕТ

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