В торговом центре Манчестера ранили ножом пять человек

В одном из торговых центров в центре Манчестера ножевые ранения получили пять человек. Служба "скорой помощи" северо-западного региона в пятницу, 11 октября, сообщила о госпитализации пострадавших.

Подчеркивается, что в настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Информации о том, в каком состоянии находятся граждане, получившие ранения, пока не поступало.