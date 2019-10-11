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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Меган Маркл и принц Гарри выбрали новую страну для переезда

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл и принц Гарри выбрали новую страну для переезда
Фото: соцсети

Разговоры о возможном переезде Герцога и герцогини Сассекской из Англии не перестают утихать. Но если раньше предполагаемым местом жительства монаршей четы считались США, то теперь появилась информация о другой стране, которая может стать вторым домом для Меган и Гарри.

Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские в поисках спокойной жизни могут переехать в Канаду. Эта страна выглядит гораздо предпочтительнее, чем США, поскольку является частью Содружества. Кроме того, во время съёмок в сериале «Форс-Мажоры» Меган долгое время жила в Канаде, там же сейчас находится её лучшая подруга Джессика Малруни, передаёт СтарХит.

«Меган и Гарри задумались о переезде в Канаду, потому что страна является частью Содружества. Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни», - отметил инсайдер.

АБ

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