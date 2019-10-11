Китайцы показали боевое НЛО

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11 октября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

снимок боевого НЛО из социальных сетей

Прототип боевой летающей тарелки выставлен на выставке вертолетов. Она прошла в Китае. Фото летательного аппарата появилось в социальных сетях.

Боевой НЛО создатели отнесли к категории вертолетов. Заявляется, что он обладает возможностями вертикального взлета и такой же посадки. Горизонтальный полет обеспечивают две турбины.

Скорость полета обещается в пределах 650 км/час. Максимальная высота полета 6 километров. Про его дальность не говорится ничего.

Пока представленный образец является прототипом. Разработчики назвали его «Большой белой акулой». Дойдет ли аппарат до заводского производства пока непонятно.