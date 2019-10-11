Захарова рассказала об интересе китайцев к России

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11 октября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что огромное количество мифов о Китае в российском сегменте Интернета вредят как китайской, так и российской аудитории.

Захарова поставила Россию и Китай в пример другим странам

По словам Захаровой, в России ходит огромное количество небылиц о Китае. При этом дипломат отметила, что граждане КНР активно интересуются Россией в самых разных сферах, передаёт РИА Новости. Она подчеркнула, что это является не политической установкой, а личным интересом жителей Поднебесной.

«Это удивительно, но такое количество небылиц, которые в российском сегменте ходят о Китае, даже мне сложно представить, если бы я их сама не видела… Такие вещи точно не идут на пользу ни российской аудитории, ни китайской аудитории», - сказала Захарова.