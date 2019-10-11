Лукашенко выступил за встречу Зеленского и Путина

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11 октября 2019, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите СНГ в Ашхабаде.

Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит", - заявил Лукашенко на встрече глав государств стран Содружества, которое состоялось в Туркмении.

Глава Республики отметил, что Украине не стоило прекращать работу в рамках Содружества. По его словам, это несёт плохие последствия для страны.