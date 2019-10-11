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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Срок «неизбежного» военного нападения Европы на Россию определили в интернете

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Срок «неизбежного» военного нападения Европы на Россию определили в интернете
фото: Kay Nietfeld / globallookpress.com

Новое военное столкновение России с Европой неизбежно, оно должно произойти в первой половине текущего века. Соответствующий прогноз содержится в материале, который появился некоторое время назад в блогосфере.

Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

Как отметил автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», за последние пять веков Россия поучаствовала в одиннадцати крупных конфликтах, почти во всех из них стране противостояли европейцы. Новое нападение Европы произойдет в первой половине XXI века, на подготовку к конфликту у РФ есть от пяти до двадцати пяти лет, предсказал блогер.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты обнародовали список возможных виновников Третьей мировой.

 

ДЦ

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