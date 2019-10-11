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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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США пришлют послом в Россию заместителя госсекретаря Майка Помпео

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

США пришлют послом в Россию заместителя госсекретаря Майка Помпео

Новым послом Соединенных Штатов Америки в РФ станет заместитель государственного секретаря Майка Помпео Джон Салливан. Бывший американский посол в Москве Джон Хантсман ранее подал прошение об отставке, решив стать губернатором штата Юта. Ему необходимо готовиться к выборам.

Джон Хантсман поблагодарил президента США Дональда Трампа за назначение в Москву "в исторически тяжелый период в двусторонних отношениях". Политик, что хотел бы вернуться на родину после двух лет работы по семейным обстоятельствам, чтобы "воссоединиться с растущей семьей".

В прощальном письме экс-посол обратился к своему преемнику и призвал продолжать политику сдерживания России. Джон Хантсман подчеркнул, что, несмотря имеющиеся серьезные "непреодолимые разногласия, у США и России есть общие интересы, которые нельзя игнорировать", в том числе борьба с терроризмом и контроль над вооружениями. "Связи между нашими народами остаются сильными", - отметил дипломат. Хантсман сложил свои полномочия на прошлой неделе.

Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ. По данным агентства Блумберг, Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы американской дипломатической миссии.

ИЧ

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