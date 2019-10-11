Евродепутат от Латвии: Для Путина сейчас ситуация очень хорошая

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11 октября 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете, rus.lsm.lv

План действий по урегулированию ситуации на Востоке Украины, предложенный министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках «Нормадского формата» не является эффективным. К такому мнению пришла евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

По мнению г-жи Калниете, страны Запада не могут полагаться на Россию, которая систематически не выполняет свои обязательства по Украине.

«Мое отношение к формуле Штайнмайера отрицательное, поскольку до этого не было такого, чтобы Россия выполнила свои обязательства. Данная формула предусматривает, что военные покинут Восточную Украину, на Донбассе пройдут выборы по украинским законам, и этой территории будет присвоена какая-то автономия. Украина в данный момент находится в тяжелой ситуации, потому что все, что сделал Путин – согласился обменять своих наемников на украинских политзаключенных и немного притормозил активность в зоне военных действий, хотя в последние дни обстрелы усилились. Для Путина ситуация сейчас очень хорошая. Если внутриполитическая ситуация в Киеве заставит Зеленского отойти от плана Штайнмайера, то Путин может сказать Западу: «Видите, я был готов! А Украина – нет!» В свою очередь, если Зеленский настоит на своем, то на Украине начнется период еще большей нестабильности, и 10 тысяч протестующих будет только началом».

Напомним, 1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую резолюцию «плана Штайнмайера», что вызвало протесты на Украине.