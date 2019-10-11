Генерал раскрыл выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

//В мире 13+

11 октября 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Срыв Украиной отвода войск в Донбассе связан с тем, что Киев заинтересован в продолжении конфликта. Такую точку зрения озвучил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, ставший собеседником СМИ.

Как отметил Липовой, в случае прекращения войны закончатся поставки западных вооружений, которые можно перепродавать в третьи страны. Кроме того, украинская сторона останется без зарубежной финансовой помощи.

Администрация предыдущего президента Петра Порошенко зарабатывала на боевых действиях, тем же самым занимается команда действующего главы государства Владимира Зеленского, заявил генерал в интервью ФАН.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный эксперт Александр Жилин рассказал, какие силы стояли за уничтожением малайзийского Boeing в небе над Донбассом.