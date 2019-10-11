Европарламент: куда «уходят» миллионы евро?

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11 октября 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

В Европарламенте проголосовали за резолюцию «Об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах». Главное «действующее лицо», конечно, Россия.

По мнению авторов резолюции, Россия активно вмешивается в европейские выборы разных уровней. Но на России «дело не прекратилось»: в список «плохих парней» решили включить Китай, Северную Корею, Иран и Венесуэлу. Авторы правда не смогли объяснить: зачем, например, Северной Корее пытаться повлиять на выборы в Европе? Фактов такого вмешательства приведено не было. Видимо, главное – обвинить эти страны во многих проблемах. Так удобно!

Так для чего нужна была эта резолюция?

Свое мнение по данному поводу высказала евродепутат Татьяна Жданок.

«Для чего нужна была такая резолюция? Возможно, для того, чтобы увеличить финансирование для такой конторы, как СтратКом, а конкретно его Целевая Восточная группа. В прошлом году группа получила 1,3 миллиона евро из бюджета ЕС для борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. За эти деньги она зафиксировала 434 случая дезинформации в российских СМИ.

В этом году бюджет был увеличен до трех миллионов евро. И эти деньги дали незамедлительный эффект: в этом году было обнаружено уже 998 таких случаев.

Авторы резолюции предложили сделать группу постоянной структурой Европейской службы внешних связей и резко увеличить ее финансирование. Нет никаких сомнений, что такая серьезная контора может освоить и 100 миллионов, а взамен найти астрономическое количество случаев дезинформации.

Я голосовала против резолюции, а также обратилась ко всем присутствующим с речью: «Мы должны укреплять демократию, но точно не такими методами. Не переводом Целевой Восточной группы СтратКома в постоянную структуру с увеличением финансирования. Нигде не указано, что этот феномен объясняется просто – удвоением финансирования самой структуры, а не увеличением количества случаев. Спрос рождает предложение! Я подписана на рассылки от СтратКома и вижу сотни фейковых «случаев дезинформации». Например, ставшей известной во всем мире, история с препарированием на глазах у детей тела умерщвленного в одном из датских зоопарка льва, освещенная в новостном сюжете на одном из каналов российского ТВ, вошла в отчет СтратКома, как случай дезинформации. С таким подходом дезинформацию можно найти в любой новости, содержащей критику. Неужели на это мы собираемся ежегодно тратить миллионы евро?»

Лично мне понравилось высказывание по данной резолюции публициста Аллы Березовской.

«Бог мой! Каким же несусветным бредом занимаются европейские долбоежики – нет слов! Что происходит с этим миром? Ну не могут же не видеть нормальные люди, что все это – сплошное русофобское лицемерие, пафосный бред и галиматья? Ан нет – наверняка, еще и голосуют с умными лицами! В ожидании обещанных ништяков!»