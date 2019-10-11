Экс-полковник из РФ назвал виновных в уничтожении малайзийского Boeing в Донбассе

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11 октября 2019, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

За уничтожением малайзийского Boeing в небе над Донбассом стоит Запад. Такое заявление в разговоре с представителями СМИ сделал отечественный военный эксперт, полковник запаса ВВС Александр Жилин.

По словам Жилина, ставшего собеседником «Новороссии», инцидент, произошедший в июле 2014 года, стал результатом провокации, «спланированной англосаксами и бездарно проваленной исполнителями с Украины». Силы, организовавшие авиакатастрофу, планировали обвинить в ней РФ, однако доказательства причастности Москвы до сих пор не предъявлены, отметил эксперт. При этом, как полагает Жилин, «украинские уши» проглядывают все отчетливее.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети определили возможный срок разгрома армии Украины в случае войны с Россией за Крымский полуостров.