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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Экс-полковник из РФ назвал виновных в уничтожении малайзийского Boeing в Донбассе

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-полковник из РФ назвал виновных в уничтожении малайзийского Boeing в Донбассе
фото: Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

За уничтожением малайзийского Boeing в небе над Донбассом стоит Запад. Такое заявление в разговоре с представителями СМИ сделал отечественный военный эксперт, полковник запаса ВВС Александр Жилин.

Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

По словам Жилина, ставшего собеседником «Новороссии», инцидент, произошедший в июле 2014 года, стал результатом провокации, «спланированной англосаксами и бездарно проваленной исполнителями с Украины». Силы, организовавшие авиакатастрофу, планировали обвинить в ней РФ, однако доказательства причастности Москвы до сих пор не предъявлены, отметил эксперт. При этом, как полагает Жилин, «украинские уши» проглядывают все отчетливее.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети определили возможный срок разгрома армии Украины в случае войны с Россией за Крымский полуостров.

 

ДЦ

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Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

Вооруженные силы Украины ждет разгром, если Киев решит воевать с Россией за Крым, который власти соседнего государства называют «оккупированным». Такой прогноз содержится в посте, появившемся в блогосфере.

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