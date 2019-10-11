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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Названа причина взрыва на иранском танкере

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Названа причина взрыва на иранском танкере
фото: pixabay.com

Представители госкорпорации "National Iranian Oil Company", которая является владельцем иранского танкера, назвали причину пожара и последующего за ним взрыва.

Взрыв прогремел на иранском танкере Sanitized в Красном море

Взрыв прогремел на иранском танкере Sanitized в Красном море

В компании считают,  что взрыв на судне мог произойти из-за ракетной атаки. Они уточнили, что в иранский  танкер попали две ракеты, сообщает Press TV.

Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на иранском танкере Sanitized в Красном море в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. В результат инцидента повреждены два основных отсека с нефтью и произошла утечка топлива. Уточняется, что члены экипажа не пострадали.

БА

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