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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Порошенко посоветовал Зеленскому "брать ответственность на себя", а не обвинять предшественников

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко посоветовал Зеленскому "брать ответственность на себя", а не обвинять предшественников
фото: Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко оценил высказывания во время пресс-марафона украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, глава государства достаточно часто упоминал его фамилию.

Экс-президента поразил необычный формат общения с журналистами. Порошенко отметил, что Зеленский уделил предшественникам "почти треть времени" и вспомнил притчу об этом.

"Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано „вали все на предшественников“. На втором написано „бери ответственность на себя“. О третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт", - цитирует политика газета "СП".

Порошенко добавил, что Зеленскому пора отчитаться за свои действия на посту руководителя.

БА

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