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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Ликвидация украинских военных снайпером ополчения под Мариуполем попала на видео

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ликвидация украинских военных снайпером ополчения под Мариуполем попала на видео
фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение украинских военных снайпером ополчения. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

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Согласно информации, оказавшейся в распоряжении канала «Сводки ополчения», запись была сделана в текущем месяце в районе села Саханка, которое расположено под Мариуполем. Из видео следует, что снайпер ликвидировал двух или трех силовиков.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский политик-националист Дмитрий Корчинский предупредил об опасных для страны последствиях реализации «формулы Штайнмайера». Согласно прогнозу Корчинского, после примирения в Донбассе боевые действия начнутся в других регионах, входящих в состав бывшей советской республики.

 

ДЦ

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