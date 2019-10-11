Вычислен предполагаемый срок разгрома ВСУ армией России в случае войны за Крым

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11 октября 2019, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины ждет разгром, если Киев решит воевать с Россией за Крым, который власти соседнего государства называют «оккупированной территорией». Такой прогноз содержится в посте, появившемся в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» привел мнение иностранных экспертов, которые полагают, что в случае агрессии Украины ВСУ будут разбиты армией РФ в течение нескольких недель. Предполагается, что также Киев потеряет Донбасс и южные регионы, которые по итогам конфликта войдут в состав России.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Руслан Бортник, украинский политолог, раскрыл главную помеху для прекращения боевых действий на территории Донбасса.