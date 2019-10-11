Оглашен прогноз о начале войны на всем юге Украины после примирения в Донбассе

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11 октября 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Претворение в жизнь «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что боевые действия, идущие в настоящее время в Донбассе, перекинутся на Харьковскую область, а также на весь юг Украины. С соответствующим прогнозом в разговоре с российскими журналистами выступил Дмитрий Корчинский, украинский политик, представляющий праворадикальный лагерь.

По мнению националиста, реализация «формулы Штайнмайера» подразумевает «капитуляцию» Киева и «отказ от территорий». Если даже удастся достичь мира в Донбассе на этих условиях, война начнется в других областях Украины, заявил Корчинский, ставший собеседником издания ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ раскрыли подробности перестрелки украинских морских пехотинцев и спецназа в зоне конфликта на востоке страны.