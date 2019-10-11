В Китае создали НЛО?

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11 октября 2019, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Китайские проектировщики создали "боевую летающую тарелку". Новый летательный аппарат был представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине.

Летающая тарелка получила название "дисколёт". Предположительно внутрь боевой машины поместятся 2 человека. Отмечается, что "дисколёт" может разгоняться до 650 км/ч, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Основной ротор "тарелки" предназначенный для вертикального подъема и достигает в диаметре до 5 метров.

По мнению инженеров, летательный аппарат не уступает своими техническими характеристиками многим современным машинам.

Пользователи в Сети уже скептические отнеслись к инновационным разработкам. Они считают, что аппарат такой формы навряд ли поднимется в воздух.







