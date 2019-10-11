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11 октября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отсутствии прямого авиасообщения с Россией. По его словам, это достаточно странно и невыгодно для государства.

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"Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании", - передаёт слова Зеленского RT со ссылкой на украинские источники.

Президент отметил, что люди "должны хотеть возобновить его". Зеленский добавил, что для восстановления авиасообщения нужно закончить конфликт на Донбассе и проводить личные встречи.

Напомним, что авиасообщение с Киевом прекратилось в 2015 году по инициативе Украины.