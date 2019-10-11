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11 октября 2019, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все звонки российскому лидеру Владимиру Путину совершал он сам. По его словам, данные действия стали первыми шагами на пути к завершению вооружённого конфликта на Донбассе.

Зеленский назвал последствия публикации стенограммы разговора с Путиным

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен [задержанными], все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Во время пресс-марафона украинский лидер отметил, что не боится Путина и не хотел бы портить сложившиеся отношения между странами.

Напомним, что телефонные разговоры между лидерами двух стран состоялись в июле и начале сентября.