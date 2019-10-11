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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Зеленский о звонках Путину: "у меня корона не упадёт"

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский о звонках Путину: "у меня корона не упадёт"
фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все звонки российскому лидеру Владимиру Путину совершал он сам. По его словам, данные действия стали первыми шагами на пути к завершению вооружённого конфликта на Донбассе.

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"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен [задержанными], все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Во время пресс-марафона украинский лидер отметил, что не боится Путина и не хотел бы портить сложившиеся отношения между странами.

Напомним, что телефонные разговоры между лидерами двух стран состоялись в июле и начале сентября.

БА

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