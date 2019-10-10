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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Зеленский предположил, что Украина может отказаться от Минских соглашений

, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский предположил, что Украина может отказаться от Минских соглашений
Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком случае Киеву придётся отказаться от выполнения минских соглашений. Глава государства связал это с признанием особого статуса Донбасса.

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По словам Зеленского, если к Новому году власти Украины не смогут принять закон об особом статусе ДНР и ЛНР с включением в него «формулы Штайнмайера», то стране придётся выйти из минского процесса. Он отметил, что «это автоматически произойдет, и тогда мы можем остаться один на один с Россией».

Также Зеленский рассказал, что у него есть «план Б» по решению ситуации на Донбассе, однако отказался раскрывать его детали, передаёт Lenta.Ru.

АБ

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