Зеленский предположил, что Украина может отказаться от Минских соглашений

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10 октября 2019, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком случае Киеву придётся отказаться от выполнения минских соглашений. Глава государства связал это с признанием особого статуса Донбасса.

В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы

По словам Зеленского, если к Новому году власти Украины не смогут принять закон об особом статусе ДНР и ЛНР с включением в него «формулы Штайнмайера», то стране придётся выйти из минского процесса. Он отметил, что «это автоматически произойдет, и тогда мы можем остаться один на один с Россией».

Также Зеленский рассказал, что у него есть «план Б» по решению ситуации на Донбассе, однако отказался раскрывать его детали, передаёт Lenta.Ru.