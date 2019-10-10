Зеленский рассказал о своем нежелании отвечать российским журналистам

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10 октября 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer Danil Shamkin

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с журналистами из России из-за их «не теплого» отношения к политике его страны. Президент отметил, что не может отвечать представителям всех СМИ.

Зеленский заявил, что у него попросту нет времени разговаривать со всеми журналистами, которые негативно оценивают позицию Киева, передаёт РИА Новости. При этом он подчеркнул, что это касается журналистов из любой страны, а не только из России.

«У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?» - сказал президент Украины.