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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский рассказал о своем нежелании отвечать российским журналистам

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский рассказал о своем нежелании отвечать российским журналистам
Фото: globallookpress.com/ Photographer Danil Shamkin

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с журналистами из России из-за их «не теплого» отношения к политике его страны. Президент отметил, что не может отвечать представителям всех СМИ.

Зеленский заявил, что у него попросту нет времени разговаривать со всеми журналистами, которые негативно оценивают позицию Киева, передаёт РИА Новости. При этом он подчеркнул, что это касается журналистов из любой страны, а не только из России.

«У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?» - сказал президент Украины.

АБ

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