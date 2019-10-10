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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы
Фото: pixabay.com

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в эту пятницу у украинских властей будет последняя возможность начать отвод сил вблизи Петровского. В противном случае Киев будет ответственен «за срыв саммита "нормандской четверки"».

Никонорова рассказала, что в 12 часов дня в пятницу, 11 октября, сотрудники народной милиции ДНР запустят сигнальную ракету, показывающую готовность начать разведение сил. Она подчеркнула, что в случае саботажа процесса со стороны Киева, то вся ответственность за это ляжет на официальные власти Украины, передаёт РИА Новости.

«В этом случае Украина будет ответственна не только за очередное грубое нарушение минских соглашений, но и за срыв саммита "нормандской четверки"», - сказала Никонорова.

АБ

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