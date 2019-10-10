СМИ раскрыли детали боя «морпехов Порошенко» со «спецназом Зеленского» в Донбассе

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10 октября 2019, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Str / globallookpress.com

В зоне конфликта на востоке Украины сегодня утром произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского». Соответствующие формулировки содержатся в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» пишет, что инцидент случился в районе села Петровское. Участниками перестрелки стали военнослужащие 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины и 3-го полка спецназначения ВСУ. В ходе боя была выпущена противотанковая управляемая ракета.

Причиной столкновения стало то, что радикально настроенные морпехи отказались отойти с занимаемых ими позиций в рамках разведения сил в Донбассе, говорится в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Юрий Кнутов озвучил предполагаемый сценарий завоевания ДНР и ЛНР Украиной.