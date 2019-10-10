Зеленский назвал последствия публикации стенограммы разговора с Путиным

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10 октября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать стенограмму диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, ничем хорошим это не закончится.

Зеленский назвал единственное условие для встречи с Путиным

"К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся ... И не получить больше возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР и ЛНР, России и Крыму… Я не буду ничего опубликовывать", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Глава государства отметил, что подобные действия навредят завершению войны и возвращению заключенных.