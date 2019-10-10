Видео: сын ведущей новостей ворвался в студию и прервал прямой эфир

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10 октября 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Корреспондент телеканала NBC Кортни Кьюб рассказывала в прямом эфире о ситуации, которая происходит на границе Сирии и Турции. Однако в студию ворвался сын ведущей и прервал прямой эфир.

Маленький мальчик подбежал к матери, чтобы её обнять. Журналистка не растерялась и ненадолго прервала эфир, отметив: "Извините, тут мои дети". После чего Кортни улыбнулась и объяснила, что действительно ведёт прямой эфир.

Во время паузы на экране показали карту местности, на которой были показаны Турция, Сирия и территория, которая контролируется курдами. Вскоре корреспондентка вернулась к новостному выпуску.

Видео опубликовано в Twitter.

Пользователи поддержали инициативу ведущей взять ребёнка с собой на работу.