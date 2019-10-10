Озвучен вероятный сценарий завоевания ДНР и ЛНР Украиной по примеру Хорватии

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10 октября 2019, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В ситуации, сложившейся в настоящий момент в Донбассе, можно ожидать от украинской стороны любой провокации, вплоть до претворения в жизнь силового сценария, который в 1995 году в отношении Сербской Краины реализовала Хорватия. С таким предупреждением выступил отечественный военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик, ставший собеседником издания «Новороссия», считает реальным вариант развития событий, при котором Вооруженные силы Украины нанесут удар по ДНР и ЛНР и за три дня попытаются захватить территорию, после чего начнут «мощнейшею зачистку» националистические формирования.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине раскрыли одного из виновников развязывания боевых действий в Донбассе.