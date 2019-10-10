Любовница арестованного экс-депутата раскрыла одного из виновников войны в Донбассе

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10 октября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Татьяна Чорновол, любовница бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, арестованного за стрельбу в результате дорожного конфликта, указала на политика как на одного из виновников развязывания конфликта в Донбассе. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», Чорновол разместила в социальной сети пост, в котором рассказала, что Пашинский, весной 2014 года исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, отдавал первый боевой приказ киевским военным. Представитель Киева поручил подразделению спецназа «Вега» взять под контроль дорогу, соединяющую город Изюм Харьковской области и Славянск, в котором находился отряд ополченцев под командованием Игоря Стрелкова.

По словам Татьяны Чорновол, выполнение данного приказа послужило прецедентом, который стал переломным для психологии не хотевших воевать силовиков.

Ранее в четверг сообщалось, что на Украине объяснили невозможность победы армии страны над самопровозглашенными ДНР и ЛНР.