Президент Владимир Зеленский заявил, что они уважают политику Соединенных Штатов, но Украина не будет обслуживающим персоналом для их государства. Однако украинских лидер отметил, что они не хотят терять хорошие отношения с Вашингтоном.
"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их... Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.