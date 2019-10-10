//В мире 13+

10 октября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский заявил, что они уважают политику Соединенных Штатов, но Украина не будет обслуживающим персоналом для их государства. Однако украинских лидер отметил, что они не хотят терять хорошие отношения с Вашингтоном.

"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их... Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.