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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Взрыв прогремел около аэропорта в городе Линце в Австрии

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв прогремел около аэропорта в городе Линце в Австрии
фото из соцсети

В городе Линце в Австрии сегодня недалеко от аэропорта прогремел взрыв. Австрийские СМИ сообщают о пострадавших в результате взрыва на предприятии по утилизации мусора в коммуне Хершинг.

По данным телеканала N-TV, тяжелые ранения в результате взрыва получили два человека.  Издание Kronen Zeitung написало о девяти пострадавших людях, трое из них госпитализированы с серьезными ранениями.  Инцидент произошел около 8:00 (9:00 мск), - уточняет РИА Новости.

Очевидцы говорят, что клубы черного дыма виднеются за несколько километров. На месте ЧП работают сотрудники пожарной и спасательной служб и полиция. Взрыв на мусорном заводе не повлиял на работу воздушной гавани в австрийском аэропорту.

 

 

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