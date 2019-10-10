Взрыв прогремел около аэропорта в городе Линце в Австрии

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10 октября 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В городе Линце в Австрии сегодня недалеко от аэропорта прогремел взрыв. Австрийские СМИ сообщают о пострадавших в результате взрыва на предприятии по утилизации мусора в коммуне Хершинг.

По данным телеканала N-TV, тяжелые ранения в результате взрыва получили два человека. Издание Kronen Zeitung написало о девяти пострадавших людях, трое из них госпитализированы с серьезными ранениями. Инцидент произошел около 8:00 (9:00 мск), - уточняет РИА Новости.

Очевидцы говорят, что клубы черного дыма виднеются за несколько километров. На месте ЧП работают сотрудники пожарной и спасательной служб и полиция. Взрыв на мусорном заводе не повлиял на работу воздушной гавани в австрийском аэропорту.