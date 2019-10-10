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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты
фото: Yin Gang / globallookpress.com

Специалисты назвали государства, которые могут стать виновниками Третьей мировой войны. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

«Неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны назвали в прессе

«Неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны назвали в прессе

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», конфликт, способный впоследствии принять глобальный характер, может разгореться между:

1. Индией и Пакистаном;

2. Соединенными Штатами и Китаем;

3. Ираном и Израилем;

4. Саудовской Аравией и Йеменом.

Ранее сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ опубликовали материал, в котором обозначен «неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны. Речь идет о Южной Азии.

 

ДЦ

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