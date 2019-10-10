Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

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10 октября 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Yin Gang / globallookpress.com

Специалисты назвали государства, которые могут стать виновниками Третьей мировой войны. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», конфликт, способный впоследствии принять глобальный характер, может разгореться между:

1. Индией и Пакистаном;

2. Соединенными Штатами и Китаем;

3. Ираном и Израилем;

4. Саудовской Аравией и Йеменом.

Ранее сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ опубликовали материал, в котором обозначен «неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны. Речь идет о Южной Азии.