Список предполагаемых виновников Третьей мировой войны обнародовали эксперты

Специалисты назвали государства, которые могут стать виновниками Третьей мировой войны. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», конфликт, способный впоследствии принять глобальный характер, может разгореться между:
1. Индией и Пакистаном;
2. Соединенными Штатами и Китаем;
3. Ираном и Израилем;
4. Саудовской Аравией и Йеменом.
Ранее сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ опубликовали материал, в котором обозначен «неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны. Речь идет о Южной Азии.